'Scarabocchi', a settembre festival per bambini a Novara

(ANSA) - TORINO, 01 LUG - Torna dal 18 al 20 settembre, a Novara, 'Scarabocchi. Il mio primo festival', rassegna dedicata ai bambini e alle famiglie, arrivata alla terza edizione, ideata da Doppiozero e Fondazione Circolo dei lettori, realizzata con la Città di Novara e il sostegno della Regione Piemonte. A luglio, 4 speciali lezioni di arte in diretta Instagram anticipano il tema dell'edizione.

Scarabocchi, disegni, gesti, voci, incontri, fantasie, saranno quest'anno dedicati ai corpi, che occuperanno, con tutte le cautele necessarie e i numeri consentiti, il cortile del Broletto, il Loggiato, la Sala Arengo e gli spazi della città, per tornare a mettere al centro la relazione e lo stare insieme, in un modo nuovo.I primi ospiti confermati: l'Atelier dell'Errore, nato nel 2002 da un progetto di Luca Santiago Mora come laboratorio di arti visive al servizio della neuropsichiatria infantile dell'Azienda Sanitaria Locale di Reggio Emilia, che incontra il violoncellista Mario Brunello; il tipografo Lino Gerosa; la grafica editoriale, disegnatrice e curatrice di mostre e cataloghi Giovanna Durì; l'illustratore, grafico e designer Guido Scarabottolo; il poeta, pittore ed editore Alberto Casiraghy; il fumettista Pietro Scarnera; il visual designer, illustratore, ideatore del corso di Disegno Brutto Alessandro Bonaccorsi; l'attrice Chiara Lagani; le creative Margherita Mattotti ed Eloisa Gozzi con i laboratori per bambini.

"Quest'anno più che mai Scarabocchi sarà un'occasione preziosa per ritrovarsi e ritrovare la dimensione dell'incontro, del dialogo. Il corpo sarà il "cuore pulsante" del festival, in una ricca gamma di occasioni a misura di tutte le età", sottolinea Elena Loewenthal, direttore della Fondazione Circolo dei lettori. (ANSA).