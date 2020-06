Musica e tradizioni antiche, Mirabello accoglie il solstizio

(ANSA) - TORINO, 19 GIU - Musica, tradizione, suggestioni antiche intrecciate a tecnologie moderne: così Mirabello Monferrato (Alessandria) accoglierà, domattina, l'arrivo dell'estate. Alle prime luci dell'alba nella chiesa di San Michele Arcangelo - una delle tappe della 'linea del sole' fra l'Irlanda e Israele - i suoni olistici di un'arpa celtica accompagneranno una "meditazione sul solstizio"; seguiranno canti su arie di Mozart, Schubert, Ortolani ("Dolce sentire").

L'evento è organizzato dal Comune insieme allo "Stabilimento delle Arti" di Alessandria.

Le disposizioni anti-Covid non permetteranno la presenza del pubblico (a parte gli operatori dei media). E' prevista però una diretta Facebook con inizio alle 5:40. "Il solstizio - spiegano i promotori - è stato per millenni il punto centrale del calendario: il giorno più lungo era simbolo di rinascita e prosperità".

Sulla 'Linea del Sole', individuata nell'antichità, sorgono importanti monasteri (da Mont Saint Michel in Francia alla Sacra di San Michele) e complessi minori come San Michele Arcangelo. (ANSA).