Assessore alla Sicurezza, pronti a riaprire confini

(ANSA) - TORINO, 29 MAG - "Gli ultimi dati sul Piemonte sono assolutamente positivi e ci stonano a riaprire i confini regionali dalla prossima settimana". Lo afferma Fabrizio Ricca, assessore alla Sicurezza della Regione Piemonte, a margine della firma del protocollo con la Questura e l'Asl di Torino per il via ai test sierologici, su base volontaria, al personale della polizia di Stato.

"I dati in nostro possesso - aggiunge Ricca - ci tranquillizzano sul poter fare uscire i piemontesi e ci danno forza per il futuro". (ANSA).