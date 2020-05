Giornata Dimore Storiche rinviata al 4 ottobre

(ANSA) - TORINO, 22 MAG - E' stata rinviata in autunno, al 4 ottobre, la Giornata nazionale delle Dimore Storiche (Adsi) programmata per domenica 24 maggio.

L'emergenza sanitaria in corso ha portato alla decisione di sospendere l'iniziativa, nata 10 anni fa, ma gli appassionati potranno sopperire con visite 'virtuali' grazie a un video, sui canali social di Adsi, che consentirà di ammirare giardini, fioriture e angoli nascosti di gran parte delle Dimore Storiche.

Le proprietà associate sono 4500, di cui oltre 300 in Piemonte e Valle d'Aosta, area che vanta una percentuale di iscritti fra le più elevate d'Italia.

Il 4 ottobre, se non si verificheranno nuove emergenze, sarà invece possibile accedere gratuitamente a centinaia di castelli, ville, palazzi di città, castelli e tenute di campagna - molti dei quali abitualmente chiusi - in tutta la Penisola. (ANSA).