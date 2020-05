Gay: Lovers dice No all'omofobia con Wertmuller e Gullotta

(ANSA) - TORINO, 13 MAG - Il 17 maggio, per la Giornata internazionale contro l'omo-lesbo-bi-transfobia, il Lovers Film Festival torna on line per dire basta alle discriminazioni, grazie anche alle testimonianze di Lina Wermuller, Leo Gullotta, Franco Grillini, Sandra Milo, Rita Rusic e Maria Grazia Cucinotta.

La giornata sancisce anche un'inedita alleanza fra Lovers e il Festival Mix Milano - Cinema Gay Lesbico e queer culture.

Le rassegne Lgbtqi delle due città, infatti, stanno progettando sinergie artistiche e produttive e iniziative condivise, il cui primo risultato è una 'multisala virtuale' grazie alla quale, il 17 maggio, i due festival condivideranno online alcuni titoli.

"Questo ponte Torino Milano nasce da due città fortemente colpite dall'epidemia che vogliono ricominciare dalla cultura che è lotta contro l'ignoranza di ogni tipo, anche quella omo-transfobica" commenta la direttrice del Loves, Vladimir Luxuria. Tra i film proposti da Lovers, 'Drive me home', esordio di Simone Catania, con Marco D'Amore, e 'Come non detto' di Ivan Silvestrini. Tra quelli presentati da Festival Mix Milano, invece 'Tremors' di Jayro Bustamante. (ANSA).