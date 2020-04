Coronavirus: Torino, ancora al lavoro autobotti lavastrade

(ANSA) - TORINO, 06 APR - Prosegue a Torino l'attività straordinaria di lavaggio e igienizzazione delle strade della città da parte dell'Amiat che ogni notte, dalle 22 alle 6, opera con le autobotti in diversi quartieri con una cadenza settimanale, in modo da coprire in sette giorni tutto il territorio comunale. La notte scorsa gli interventi hanno riguardato, in particolare, due diverse zone nella circoscrizione 3, quella tra corso Francia, corso Peschiera e corso Inghilterra e tra il confine cittadino, corso Francia, corso Trapani, corso Brunelleschi, via Monginevro.

Lavaggio strade anche nella circoscrizione 4, tra la Dora, corso principe Oddone e via San Donato, e nella 7 oltre alle zone tra via Gorizia, corso Orbassano, corso Giambone, corso IV Novembre e corso Rosselli e nelle aree tra corso Unione Sovietica, corso Giambone, via Giordano Bruno e tra corso Bramante, corso Unità d'Italia, corso Maroncelli. Fra gli interventi del fine settimana anche quelli a Falchera e Pietra Alta, Vallette e Lucento. (ANSA).