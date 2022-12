La cultura del Molise si racconta a Isernia in evento Aast

(ANSA) - ISERNIA, 02 DIC - La cultura molisana con le sue bellezze archeologiche, artistiche e paesaggistiche si racconta a Isernia nel corso di un evento in programma dal 4 dicembre al 6 gennaio 2023. Un momento di riflessione ed esaltazione delle caratteristiche peculiari del territorio regionale. L'iniziativa è dell'Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo e rientra nel progetto "Le autentiche emozioni del Molise" approvato con delibera di Giunta regionale numero 180 del 10 giugno 2022 su impulso dell'Assessorato regionale al Turismo.

Una grande sfera diventerà una biblioteca temporanea di alcuni tra i più importanti titoli della cultura regionale, un percorso suggestivo e didattico sulla civiltà sannita, il fascino dei luoghi e delle atmosfere uniche. Tutto questo sarà vissuto per oltre un mese, con varie iniziative legate alla capacità del Molise di dare autenticità ed emozioni uniche, con l'obiettivo di coinvolgere visitatori e operatori ponendo in essere attività di promozione.

L'inaugurazione dell'evento domenica 4 dicembre, alle 17.00, nel foyer dell'Auditorium Unità d'Italia di Isernia. (ANSA).