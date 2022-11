Incendio e sversamenti in mare. E' esercitazione 'Pollex2022'

(ANSA) - TERMOLI, 29 NOV - Incendio a bordo dello Zenit, il catamarano veloce che collega durante il periodo estivo Termoli (Campobasso) alle Isole Tremiti (Foggia) e sversamento accidentale in mare di combustibile. E' l'esercitazione marittima antinquinamento denominata "Pollex 2022" svoltasi oggi nel porto di Termoli coordinata dalla Capitaneria di Porto con il coinvolgimento dei Vigili del fuoco della città e la Guardia di Finanza.

Ha contribuito alla riuscita dell'esercitazione anche il personale della società "Guidotti Ships", titolare della stazione antinquinamento nel molo di nord-est del porto di Termoli che ha garantito il posizionamento delle panne galleggianti utilizzate per arginare la chiazza inquinante.

Scopo dell'attività programmata, testare la prontezza operativa degli operatori e la capacità di coordinamento della Capitaneria nell'attuazione del Piano Operativo di pronto intervento contro gli inquinamenti marini.

"Il Corpo delle Capitanerie di porto-Guardia Costiera istituzionalmente sviluppa capacità, in termini di mezzi e procedure, da impiegare per l'attività di prevenzione e protezione dell'ambiente marino - spiega il comandante Sergio Mostacci - L'esercitazione è andata bene. Sono sicuramente momenti importanti durante i quali bisogna affinare le modalità di intervento". (ANSA).