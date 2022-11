Sanità, farmacovigilanza, rinnovato accordo Unimol-Regione

(ANSA) - CAMPOBASSO, 22 NOV - Università del Molise e Regione Molise hanno rinnovato il protocollo d'intesa di durata biennale in materia di farmaco-utilizzazione. Attraverso l'attività di sorveglianza post-commercializzazione verranno raccolti dati relativi all'utilizzo e alla sicurezza di farmaci tra la popolazione. In particolare verranno studiate, quantificate e valutate le reazioni avverse ai farmaci al fine di favorirne il corretto uso in termini di efficacia e di sicurezza. Con l'accordo vengono implementate le attività del Centro regionale di farmacovigilanza attraverso "specifiche competenze, metodologie d'indagine e risorse umane che il coinvolgimento dell'Università del Molise può assicurare". (ANSA).