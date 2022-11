Next Generation EU, focus Unimol su nuova fase integrazione

(ANSA) - CAMPOBASSO, 15 NOV - 'La nuova fase dell'integrazione europea - Stato e società alla prova del Next generation EU': è il tema della due giorni in programma il 17 e 18 novembre al Dipartimento giuridico dell'Università del Molise a Campobasso. Giovani studiosi di diritto costituzionale si confronteranno con alcuni esperti del settore su di un tema di assoluta attualità: il futuro dell'integrazione europea, alla luce della nuova fase inaugurata dal programma 'Next Generation', adottato in risposta alla crisi pandemica. Si rifletterà sulle opportunità che ne derivano, senza però trascurarne i limiti, "che permangono principalmente - si legge nella presentazione dell'evento - a causa di problemi strutturali dell'organizzazione istituzionale europea, che sotto molti aspetti rimane ancora oggi ibrida e a tratti oscura". Il convegno, patrocinato dal Comitato dei giovani costituzionalisti dell'Associazione 'Gruppo di Pisa', è organizzato dai giovani studiosi del diritto e promosso dal Centro di ricerca interdisciplinare su Governance e Public Policies di Unimol. "Si pone come occasione propizia per stimolare un dialogo oltre che un confronto di idee in grado di coinvolgere la comunità accademica e il tessuto territoriale, ma anche rappresentare una preziosa occasione di conoscenza, approfondimento e di aggiornamento". (ANSA).