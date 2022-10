Teatro, 'Il mio nome è Tempesta' vince Premio Matteotti

(ANSA) - CAMPOBASSO, 05 OTT - Con l'opera teatrale 'Il mio nome è Tempesta. Il delitto Matteotti' la giornalista molisana Carmen Sepede vince la XVIII edizione del Premio nazionale Giacomo Matteotti, bandito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. A conferire il premio, suddiviso nelle sezioni 'Opere letterarie e teatrali' e 'Saggistica' la Commissione giudicatrice, presieduta dal Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Roberto Chieppa. Per la sezione 'Opere letterarie e teatrali' premiati Carmen Sepede per le opere teatrali, con 'Il mio nome è Tempesta. Il delitto Matteotti' e Mimmo Sorrentino, per le opere letterarie, con 'Che tutto sia bene', edizioni Manni. Per la sezione 'Saggistica' premiati Carlo Greppi, con 'Il buon tedesco', edizioni Laterza e Fabio Florindi, con 'La missione impossibile. Il Psu e la lotta al fascismo', edizioni Arcadia. Il nome dei vincitori è stato pubblicato sul sito del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Carmen Sepede è autrice della rappresentazione dedicata a Matteotti realizzato con la compagnia teatrale dell'associazione culturale ACT, presieduta da Diego Florio, che ha prodotto lo spettacolo, in coproduzione con la Fondazione Molise cultura, cofinanziato dalla Regione Molise, nell'ambito del bando Turismo è cultura 2020, e col sostegno del Comune di Campobasso e i patrocini della Fondazione Giacomo Matteotti Onlus, del Comune di Fratta Polesine e della Casa Museo Giacomo Matteotti.

Diretto da Emanuele Gamba e interpretato da Diego Florio, Marco Caldoro, Piero Grant, Domenico Florio e Paolo Ricchi, lo spettacolo ha debuttato al Teatro Savoia di Campobasso il 9 e 10 giugno 2020, nell'ambito delle celebrazioni nazionali per la morte di Giacomo Matteotti, per poi iniziare una tournée italiana. La cerimonia di premiazione dei vincitori del Premio Giacomo Matteotti si svolgerà il 20 ottobre nella Sala Verde di Palazzo Chigi. (ANSA).