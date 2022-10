Agricoltura: Larino, al via 279esima edizione storica Fiera

(ANSA) - LARINO, 05 OTT - Taglio del nastro per la 279esima edizione della Fiera Agricola di Larino, la più antica del Molise e tra le più antiche d'Italia. Occasione di rilancio e di promozione della fiera, punto di riferimento di una area agroalimentare vasta che va dal Molise alla Puglia. Espositori, stand e convegni, con il supporto delle istituzioni, accorse in massa all'inaugurazione, come ha spiegato il presidente della Provincia Roberti, perchè "si percepisce un attenzione e interesse differente quest'anno, che omaggia la storicità secolare di Larino".

Per l'assessore all'agricoltura della Regione Nicola Cavaliere è importante "segnalare la strada percorsa di maggiore utilizzo del padiglione, c'è l'intenzione di aprirlo a più iniziative durante l'anno".

Padiglione che è stato realizzato con fondi europei negli anni scorsi e che ora deve "ospitare manifestazioni di livello superiore - prosegue Cavaliere - perchè è evidente la sua capacità attrattiva non solo sul bacino del Basso Molise. E' situato in un punto nevralgico del settore agroalimentare e dobbiamo andare in quella direzione. Deve lavorare di più insomma". (ANSA).