A Termoli la Giornata europea delle lingue

(ANSA) - TERMOLI, 28 SET - Caccia al tesoro tra i vicoli del Borgo antico a Termoli, laboratori artistici e musicali. Il tutto rigorosamente in lingua straniera. L'iniziativa è della scuola media "Brigida" nell'ambito della Giornata europea delle lingue, decisa dal Consiglio d'Europa, che si celebra dal 26 settembre ogni anno.

Le classi terze dell'istituto didattico si sono ritrovate questa mattina in Piazza Duomo. I ragazzi, accompagnati dai docenti, sono stati i protagonisti di diversi laboratori, tutti in lingua straniera, tra inglese, francese, tedesco, polacco e altro, di canti e balli in un'atmosfera di grande entusiasmo.

"E' una giornata davvero interessante quella che viviamo ogni anno in occasione della Giornata europea delle lingue - dichiarano alcuni insegnanti - I giovani sono davvero molto entusiasti di parlare solo in lingua straniera agevolati da giochi e attività laboratoriali che li coinvolgono completamente". (ANSA).