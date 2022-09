Unimol: ultime ore per immatricolazioni o iscrizioni

(ANSA) - CAMPOBASSO, 15 SET - Scade domani 16 settembre il termine per immatricolarsi o iscriversi agli anni successivi all'Università del Molise perfezionando le procedure amministrative. Lo ricorda l'ateneo in un avviso pubblicato sul sito web istituzionale. Con il pagamento della prima rata (156 euro) si acquisisce il numero di matricola o si perfeziona l'iscrizione agli anni successivi e non si incorre nella possibile mora. In più si viaggia sui mezzi delle compagnie di trasporto regionale e con navette bus dedicate, senza costi di abbonamento, con il progetto 'Trasporti gratis'. La scelta è ampia: 36 corsi di studi, 18 triennali, 15 magistrali, di cui 2 in doppio titolo internazionale con Svizzera e Argentina, e 3 magistrali a ciclo unico "per un'offerta formativa - evidenzia l'Unimol - varia e trasversale, tra tante conferme e nuove opportunità". (ANSA).