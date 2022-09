Gemelli Molise, Petracca, fiduciosi in soluzione problema

(ANSA) - CAMPOBASSO, 06 SET - "Preso atto di quanto dichiarato dal Commissario ad Acta alla Sanità, Donato Toma, siamo fiduciosi come sempre in una pronta soluzione del problema, nell'interesse della salute dei cittadini molisani".

Così il presidente del 'Gemelli Molise', Stefano Petracca, a margine delle rassicurazioni da parte di Toma "non ci sarà alcuna interruzione della radioterapia per i pazienti molisani".

Il vertice del Gemelli Molise lo sorso 2 settembre, nel corso di una conferenza stampa, aveva annunciato, dal 1/o ottobre, la sospensione solo per i cittadini molisani delle prestazioni di Radioterapia oncologica a seguito del raggiungimento del tetto di spesa fissato per la struttura ospedaliera molisana. (ANSA).