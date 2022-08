Borse aggiuntive specializzazioni mediche, Molise assente

(ANSA) - CAMPOBASSO, 10 AGO - "Diciotto Regioni su venti hanno stanziato borse aggiuntive per le specializzazioni mediche e purtroppo tra le due mancanti c'è il Molise". E' quanto denuncia in una nota inviata al presidente della Regione, Donato Toma e al direttore generale per la Salute della Regione, Lolita Gallo, il presidente della Commissione Giovani dell'Ordine dei medici di Campobasso, Federico Di Renzo. "Totale assenza di dialogo, ripetuti silenzi davanti a numerose richieste di confronto, nessuna azione di stimolo per le giovani leve del servizio medico sanitario, sconforto per l'assenza di programmazione". Questi i contenuti della nota nella quale Di Renzo esprime, a nome di tutti i colleghi che rappresenta, la sua amarezza. (ANSA).