Vibac, sciopero di due ore a oltranza da oggi

(ANSA) - TERMOLI, 02 AGO - Sciopero di due ore a turno a partire da oggi e a oltranza alla Vibac di Termoli. La conferma arriva dalle segreterie e Rsu Filctem Cgil, Femca Cisl, Uiltec Uil e Failc Confail. L'azienda, produttrice di nastro isolante situata nel Nucleo industriale Valle Biferno, ha ripreso le attività produttive, ma ha annunciato in un incontro con sindacati e lavoratori che non verranno concesse riunioni sindacali sulla contrattazione di secondo livello fino alla fine dell'anno; confermato il non pagamento della 14/a mensilità e dei ticket restaurant e la disdetta formale di tutti gli accordi.

La Vibac, secondo le organizzazioni sindacali, "disattende il contratto nazionale sulle relazioni sindacali, sulla contrattazione di secondo livello e sul premio di partecipazione. Stigmatizziamo il rifiuto al dialogo e invitiamo le istituzioni a interagire con la stessa. Le tensioni in azienda, già ampiamente denunciate al Prefetto nei mesi scorsi, stanno crescendo e lo sciopero che ne è conseguito è l'evidente dimostrazione che siamo di fronte a un braccio di ferro che ha bisogno di dialogo e di mediazioni a tutti i livelli".

I lavoratori, riuniti in assemblea, hanno votato senza nessun contrario per uno sciopero di 2 ore per turno a oltranza, riprendendo le fila della protesta. (ANSA).