Unimol, da oggi immatricolazioni e iscrizioni A.A. 2022-2023

(ANSA) - CAMPOBASSO, 01 LUG - Al via da oggi all'Università del Molise le immatricolazioni all'Anno accademico 2022-2023 e le iscrizioni agli anni successivi. Per i corsi di laurea ad accesso libero, tutte le procedure sono digitalizzate e possono essere effettuate online fino al prossimo 16 settembre. "Il 19 settembre - fa sapere l'Unimol - prenderanno il via le lezioni, in sicurezza, per concludere il primo semestre già a dicembre, prima delle vacanze natalizie". L'offerta formativa dell'Ateneo è molto ampia: 36 corsi di studi, 18 triennali, 15 magistrali, di cui 2 in doppio titolo internazionale con Svizzera e Argentina e 3 magistrali a ciclo unico. Maggiori dettagli e informazioni sul sito web www2.unimol.it. (ANSA).