Ballottaggi,pareggio al primo turno,paese Molise torna alle urne

(ANSA) - CAMPOBASSO, 25 GIU - Spareggio all'ultimo voto domani a Castelbottaccio, piccolo comune della provincia di Campobasso con poche centinaia di abitanti dove due settimane fa le elezioni Amministrative sono finite con un pareggio. Sia il sindaco uscente Nicola Marrone (Progetto Castelbottaccio) sia lo sfidante Mario Disertore (Uniti per Castelbottaccio) hanno ottenuto 93 voti. La terza lista in campo (Paese mio) guidata da Giuseppe Tozzi si è fermata a 0 preferenze.

Nei ballottaggi di domani in Italia sono solo 2 i comuni con meno di 15mila abitanti che vanno alle urne. I seggi saranno aperti dalle 7 alle 23. Lo scrutinio sarà effettuato subito dopo la chiusura delle urne. L'elettore dovrà essere munito di tessera elettorale e idoneo documento di riconoscimento. La mascherina non è più obbligatoria, ma, sottolinea una nota del Viminale, "è fortemente raccomandato, per l'accesso degli elettori ai seggi e per l'esercizio del diritto di voto, l'uso della mascherina chirurgica". (ANSA).