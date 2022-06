Turismo: Comune Termoli presenta info-point città

(ANSA) - TERMOLI, 13 GIU - Tre gli info-point turistici di Termoli: due gestiti direttamente dal Comune in collaborazione con la Pro-loco dislocati nella Torretta belvedere e in via Dante ed un terzo situato nel Borgo antico della città, aperto tutto l'anno e gestito dall'associazione "Creamar". Il punto nel centro cittadino, all'ingresso del Centro storico, prende il via da oggi ed è davanti l'antichissima torretta cittadina che si è tenuta la conferenza stampa di presentazione da parte dell'assessore comunale al ramo Michele Barile.

Dal primo luglio prossimo, inoltre, potrebbe partire un quarto info-point sul lungomare nord sul quale il Comune è in attesa dei fondi stanziati dalla Regione Molise attraverso il bando "Turismo è cultura".

Ma le novità non finoscono qui. In porto, nei quartieri periferici, a Rio-vivo e sul lungomare nord fino al centro, saranno a disposizione di turisti e residenti biciclette e monopattini elettrici. L'iniziativa punta all'incentivazione della mobilità "green". I mezzi, di proprietà di una società termolese, sono gestiti attraverso l'app "Bike Boom". L'utilizzo è semplice e avviene attraverso il cellulare. "Siamo in attesa del riconoscimento del finanziamento per poter partire con l'altro il point che sarà gestito dalla Pro-loco - aggiunge l'assessore Barile -. I punti informativi per i viaggiatori rappresentano un servizio nel quale l'Amministrazione crede molto. Il turista deve essere coccolato, assistito in tutti i modi possibili e immaginabili e, attraverso i punti di informazione, riteniamo di riuscire a stare quanto più vicini possibile a loro, fornendo tutte le informazioni su iniziative e servizi che la città ha da offrire. Sono attività importanti per il territorio e cercheremo sempre di migliorarle affinchè siano sempre più efficienti". (ANSA).