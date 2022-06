Ucraina: Acerbo, guerra per rilancio Nato e spesa militare

(ANSA) - TERMOLI, 08 GIU - "Si sta usando la guerra in Ucraina per fare un salto ulteriore della nuova guerra fredda che poi è diventata calda perchè si sta combattendo, di rilancio della Nato che viene presentata come il nostro salvatore. Si sta usando la guerra in Ucraina per dire siamo a rischio, bisogna raddoppiare le spese militari". Così a Termoli il segretario nazionale del Prc-Sinistra europea, Maurizio Acerbo intervenendo all'assemblea pubblica per la pace, contro la guerra e l'aumento delle spese militari organizzata dal segretario del partito in Molise Pasquale Sisto.

"La spesa italiana arriverà con quello che hanno votato tutti insieme a 104 mln al giorno - aggiunge Acerbo -. Bisogna inseguire con un bastone chiunque appartenga ad un partito che ha votato per l'aumento delle spese militari ogni volta che arriva e non ci sono i soldi per i disabili, per gli ospedali.

Prima di votare per raddoppiare queste spese, bisogna pensarci 4 volte. Ma non solo questo. Ci stanno spiegando che la Nato serve".

Per il segretario del Prc: "Uno dei principali fattori dell'esplosione di questa guerra non è solo il nazionalismo di Putin ma è l'espansionismo della Nato perchè c'è uno scontro tra imperialisti ma la Nato rappresenta un imperialismo. Non fa una politica di pace, non è nata per fare la pace. Se prima potevano raccontare che serviva per difenderci dai russi ( i cosacchi) che andavano ad abbeverare i cavalli a Piazza San Pietro adesso questa cosa fa piuttosto ridere visto che l'Unione sovietica non esiste più dal 1991. Noi aumentiamo la spesa militare in tutti i paesi europei, raddoppiandola, i tedeschi ancora di più, una cosa gigantesca. Ma se la Russia non riesce a vincere la guerra contro l'Ucraina, mi spiegate come farebbe la Russia ad invadere tutta Europa?". (ANSA).