Pesca, sindaco Termoli incontra marineria in stato agitazione

(ANSA) - TERMOLI, 28 MAG - Solidarietà del sindaco di Termoli e presidente della Provincia di Campobasso Francesco Roberti alla marineria molisana, in stato di agitazione e in riunione permanente nel mercato ittico del porto cittadino.

Oggi Roberti si è recato in porto, insieme al Comandante della Capitaneria Amedeo Nacarlo per un confronto con pescatori e marittimi.

Roberti ha annunciato l'arrivo, entro breve tempo, del ministro dell'Interno Luciana Lamorgese, sarà interessata anche la parlamentare molisana Annaelsa Tartaglione.

"Le istanze della marineria molisana saranno da me rappresentate a Roma - ha dichiarato il sindaco - Il caro gasolio ha ripercussioni sull'intera filiera della pesca e bisogna evitare che diventi un problema sociale".

Intanto la marineria termolese è impegnata a organizzare una nuova protesta con sfilata di pescherecci in mare. (ANSA).