Giorno Memoria: un ulivo a Isernia per ricordare Palatucci

(ANSA) - ISERNIA, 10 FEB - Un ulivo è stato messo a dimora a Isernia per ricordate Giovanni Palatucci, il vice commissario aggiunto di pubblica sicurezza, insignito della Medaglia d'oro al merito civile, che salvò molti ebrei. La pianta è un dono della Polizia di Stato di Isernia per commemorale Palatucci nel giorno dell'anniversario della sua morte, 10 febbraio 1945, a Dachau dove i tedeschi lo avevano internato. Alla cerimonia, in piazza D'Uva, hanno presenziato il Prefetto Gabriella Faramondi, il Questore Vincenzo Macrì e il sindaco Pietro Castrataro. Poi le autorità hanno raggiunto la Villa comunale dove è stato deposto, ai piedi del monumento "La spirale della vita" dedicato a Palatucci, un omaggio floreale donato dalla Questura e dalla locale sezione ANPS. (ANSA).