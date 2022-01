Donna 72enne scomparsa un mese fa, ricerche non si fermano

(ANSA) - CAMPOBASSO, 07 GEN - E' trascorso un mese da quando si sono perse le tracce di Incoronata Sebastiano, la 72enne che viveva solo a Bojano (Campobasso) e che è stata vista per l'ultima volta la mattina del 6 dicembre scorso mentre camminava sulla Statale 17, a poca distanza dal centro abitato di Bojano.

I familiari dell'anziana non si arrendono e anche durante i giorni di festa appena trascorsi hanno continuato le ricerche e hanno lanciato un nuovo appello: "Chiunque l'ha vista o può fornire notizie contatti i carabinieri". Della donna finora non sono state trovate tracce e la sua scomparsa resta un mistero senza piste privilegiate rispetto ad altre. Incoronata Sebastiano viveva sola in un appartamento alla periferia di Bojano dopo essere rimasta vedova. L'allarme per la sua scomparsa fu dato da una conoscente che non la trovò in casa.

Solo nei due giorni successivi il fratello (che vive in Molise, a Cantalupo) e le sorelle (che vivono fuori regione) vennero a conoscenza dell'accaduto dai mezzi di comunicazione. Al momento della scomparsa la donna, che è alta un metro e 55 centimetri, è di corporatura esile, ha i capelli brizzolati a caschetto e gli occhi castani, indossava pantaloni blu e un giubbotto grigio. Nel mese di dicembre decine di uomini tra Vigili del fuoco, carabinieri e volontari, insieme ai familiari della donna, hanno partecipato alle ricerche per le quali sono stati utilizzati anche un drone e i cani addestrati per la ricerca di persone scomparse. (ANSA).