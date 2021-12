Provinciali Isernia, Tar conferma esclusione centrodestra

(ANSA) - ISERNIA, 06 DIC - Elezioni provinciali Isernia: il Tar respinge il ricorso della lista del centrodestra che resta fuori dalla competizione elettorale, esclusa dopo le verifiche dell'Ufficio elettorale poiché presentata in ritardo. I fatti risalgono a domenica 30 novembre, il termine per la presentazione delle liste scadeva alle ore 12,00, ma - secondo il verbale dell'Ufficio elettorale costituito presso la Provincia - 'Autonomia e Identità' è stata presentata con qualche minuto di ritardo. Da qui il ricorso al Tar e la doppia bocciatura. Al momento, per le elezioni di secondo grado, resta in lizza solo la lista del centrosinistra. Ma il presidente della Provincia di Isernia, Alfredo Ricci (centrodestra), ha voluto precisare: "Ci sono due giorni per proporre un eventuale appello. C'è serenità rispetto a una documentazione che risulta dagli atti e che dice qualcosa di diverso rispetto a ciò che emerso in questi giorni". (ANSA).