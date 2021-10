Vino, 420mila euro ad aziende per migliorare competitività

(ANSA) - CAMPOBASSO, 27 OTT - Oltre 420 mila euro a disposizione delle aziende vitivinicole locali, già presenti sul mercato, per finanziare gli investimenti diretti a migliorare le infrastrutture, il rendimento globale dell'impresa, la produzione e commercializzazione del prodotto e in generale la competitività. È la somma messa a disposizione del Molise nell'ambito dei progetti regionali inerenti la misura 'Investimenti Ocm vino' per la campagna vitivinicola 2021-2022.

Lo rende noto l'assessorato regionale all'Agricoltura. Le domande dovranno pervenire telematicamente sul portale Sian entro e il prossimo 15 novembre. Tutte le info e la documentazione sono consultabili sul portale online della Regione Molise. (ANSA).