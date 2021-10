Con BioTours a Termoli esperti di turismo a confronto

(ANSA) - TERMOLI, 16 OTT - "Unirci verso un turismo di natura partecipata e sostenibile". E' quanto emerso a chiusura della tre giorni a Termoli svoltasi tra il Comune e il porto turistico nell'ambito del Progetto europeo "BioTours" dedicato alla protezione dei cetacei nell'Adriatico. L'Interreg mira ad aumentare l'attrattiva delle risorse naturali collegando il settore turistico alla protezione e alla conservazione della biodiversità marina. Il progetto punta a presentare le migliori pratiche nel turismo sostenibile, affrontando le nuove sfide nella protezione marina e ambientale, proteggendo così il patrimonio naturale dell'area Adriatico-Ionica. Il capofila è Jonian Dolphin Conservation di Taranto, mentre i partner sono Agjencia Kombëtare e Turizmit (Albania), il Comune di Termoli e Tehnopolis del Montenegro. Esperti di turismo sostenibile si sono ritrovati nel porto turistico di Termoli e hanno fornito dei validi spunti di riflessione per sviluppare esperienze turistiche identitarie per la città adriatica. La tre giorni ha visto anche il coinvolgimento di studenti delle scuole superiori e dei due centri socio educativi "Il Mondo a Colori" e "San Damiano". I ragazzi hanno potuto conoscere da vicino il mondo dei cetacei grazie all'attrezzatura di bordo e comprenderne meglio l'importanza della loro tutela. A confrontarsi in zona sono stati: Sergio Trevisani del Servizio Sviluppo Europa San Benedetto del Tronto, Mauro Alfonsi, responsabile Ufficio Turismo San Benedetto del Tronto, Guido Capanna Piscè dell'Università di Urbino Carlo Bo.

Gli interventi degli esperti hanno fatto emergere le potenzialità del territorio e l'importanza di creare delle sinergie per meglio destagionalizzare il turismo e creare nuove opportunità. (ANSA).