Sanità: Toma, a lavoro per recuperare mobilità passiva

(ANSA) - CAMPOBASSO, 02 SET - Nei prossimi giorni "incontrerò il direttore generale dell'Agenas al quale sottoporrò una progettualità in corso per il recupero della mobilità passiva".

Lo ha detto il presidente della Regione Molise, Donato Toma, in qualità di Commissario ad Acta per la sanità molisana, informando il Consiglio regionale sull'attività avviata dalla struttura commissariale. "Se supporterà questa progettualità - ha aggiunto - ci sarà una svolta anche nei rapporti con i privati". Toma ha successivamente detto che conta di adottare il Piano operativo 2019-2021 entro breve tempo, tenendo in considerazione le osservazioni dei tavoli tecnici ministeriali (Salute e Mef) che non erano state apportate dalla struttura commissariale guidata a suo tempo da Angelo Giustini e dalla sua vice, Ida Grossi. "Erano modifiche minimali - ha spiegato Toma - non so perché fino ad oggi non siano state apportate". (ANSA).