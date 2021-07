Consiglio Molise, ok a mozione su servizio emergenza 118

(ANSA) - CAMPOBASSO, 20 LUG - Il Consiglio regionale del Molise ha approvato, all'unanimità, una mozione presentata dal gruppo di minoranza del Pd e un analogo documento a firma del consiglieri del M5s, sul servizio di emergenza 118. L'atto impegna il presidente della Regione, Donato Toma, a chiedere al Commissario ad Acta alla Sanità e al Dg Asrem di procedere immediatamente a una riorganizzazione territoriale ed operativa delle sedi del 118, tenendo conto delle condizioni generali e della praticabilità delle strade di collegamento tra i diversi Comuni e dei relativi tempi di percorrenza. Inoltre, a predisporre protocolli operativi per gli equipaggi demedicalizzati, suddivisi per tipologie mediche di intervento, e per le patologie tempo dipendenti, con chiara indicazione delle strutture ospedaliere di riferimento.

"Il sistema dell'emergenza - ha spiegato la capogruppo del Pd, Micaela Fanelli, firmataria della mozione - è in forte sofferenza per la cronica mancanza di medici che ha portato alla demedicalizzazione di tre postazioni, lasciando scoperta una larga porzione del territorio e della popolazione regionale.

L'Asrem, nell'immediato, ha attivato una convenzione di natura privatistica per reperire personale sanitario, che però - ha aggiunto - come sottolineato da diversi sindaci, non ha risolto il problema, se non si interverrà alla radice, rimodulando anche alcune procedure operative". Soddisfatta la consigliera dem per l'esito della mozione. "Una buona pagina politica è stata oggi firmata dal Consiglio regionale, che ringrazio ancora nella sua interezza, con la speranza che tutto quello che è stato deciso in Aula possa trovare immediata applicazione, restituendo a tutti i molisani il diritto alla cura e all'assistenza, oggi ancora negato per una fetta troppo grande della popolazione".

