Nuoto: Di Fabio al Trofeo Settecolli per 200 e 400 misti

(ANSA) - CAMPOBASSO, 24 GIU - Tutto pronto per la 58/a edizione degli Internazionali d'Italia - Trofeo Settecolli che si svolgerà nello stadio del nuoto del Foro Italico di Roma dal 25 al 27 giugno: scenderà in vasca Nicolangelo Di Fabio in forza all'Esercito e seguito all'H2O Sport di Campobasso dai tecnici Massimo Tucci e Walter Coccia. Il nuotatore abruzzese gareggerà sabato pomeriggio alle 16:36 nei 400 misti e domenica pomeriggio alle 16:52 nei 200 misti. Questa competizione rappresenta l'ultima possibilità per conquistare il pass olimpico per Tokyo.

Saranno presenti i big del nuoto europeo e italiano in rappresentanza di 31 nazioni, per un totale di 600 atleti in gara. Di Fabio, che quest'anno ha conquistato la medaglia d'argento nei 200 misti ai Campionati Italiani di Riccione, cercherà di ben figurare avendo già un'ampia esperienza a livello internazionale. Infatti nel suo palmares vanta una medaglia d'argento ai Campionati Mondiali di Doha nella staffetta 4x200 stile libero oltre al titolo di campione olimpico giovanile nei 200 stile libero a Nanchino. (ANSA).