Covid, Toma a Esercito 'grazie, il Molise non dimenticherà'

(ANSA) - CAMPOBASSO, 24 MAG - "Avete svolto un lavoro eccellente, siete riusciti a coniugare professionalità, appropriatezza nelle cure, grande umanità nel rapporto con i pazienti e forte empatia con il personale sanitario molisano. Il Molise vi è grato, vi ringrazia e non vi dimenticherà". Queste le parole del presidente della Regione Molise, Donato Toma, all'indirizzo del Tenente Colonnello Dario Carbone, capo della task force dell'Esercito inviata in Molise a supporto dell'emergenza sanitaria Covid-19. Oggi il saluto ufficiale a Palazzo Vitale, prima che i medici e gli infermieri militari facciano ritorno in sede. Carbone, da parte sua, ha voluto esprimere apprezzamento "per l'accoglienza loro riservata e per il clima di collaborazione istituzionale instauratosi durante la permanenza in regione". (ANSA).