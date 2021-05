Porto,murale ultimato, 'finalmente riconoscimento a S.Basso'

(ANSA) - TERMOLI, 11 MAG - "Sono molto contenta di aver partecipato al progetto dedicato a San Basso, patrono dei pescatori e protettore delle genti di mare. Un'iniziativa del genere non si era mai vista. Il murale è stupendo". Così, oggi, il presidente dell'Associazione armatori del Molise Paola Marinucci che, insieme all'associazione Il Mosaico e al Circolo Canottieri della città, hanno contribuito alla realizzazione dell'iniziativa ideata dal writer termolese Alessandro Cristina.

Con lui anche l'artista abruzzese Andrea Danieli, in arte "Emeid".

I due writer hanno terminato ieri sera l'intervento sulla facciata del mercato ittico e questa mattina pescatori e termolesi hanno potuto ammirare l'opera. "Ben vengano iniziative del genere - ha proseguito Marinucci - Mi auguro che facciano altri murales in porto. Finalmente un riconoscimento anche al nostro Patrono, San Basso". Intanto, l'Associazione Armatori è già al lavoro per organizzare la festa dedicata a San Basso, nei giorni 3 e 4 agosto. "Quest'anno ci auguriamo nella ripresa della tradizione legata al santo - ha aggiunto Marinucci - con la processione a mare guidata dalla statua del patrono sul peschereccio. Il nostro auspicio è poter organizzare una processione ridotta così da rispettare le norme anti-covid per accompagnare San Basso sulla banchina e permettere ai termolesi di omaggiarlo. La marineria è particolarmente devota al Santo e ogni estate in tanti visitano la statua nei locali del Mercato ittico per poter rivolgere una preghiera o chiedere una grazia".

(ANSA).