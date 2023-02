Disabilità: alla Bit "Marche per tutti", turismo sostenibile

Alla Bit di Milano la Regione Marche ha presentato il progetto "Le Marche per tutti": 1,6 milioni di euro per interventi a favore del turismo accessibile a tutti. L'iniziativa "Marche for all" è stata avviata ad ottobre 2022 con una durata di 18 mesi dall'assessorato alla Sanità e ai Servizi Sociali guidato da Filippo Saltamartini: "un altro passo avanti nell'affermazione dei diritti di chi vive le difficoltà connesse a una condizione di disabilità agevolando il soggiorno di questi turisti e dei loro familiari nelle Marche".

L'obiettivo della Regione è "un turismo accessibile fatto da un insieme di strutture e servizi messi a disposizione di persone con disabilità o bisogni speciali in modo che possano godere della possibilità di viaggiare, alloggiare e prendere parte ad eventi senza incontrare problematiche o difficoltà in condizioni di autonomia, ma anche di sicurezza e comfort". Il progetto, finanziato dall'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei ministri per 1,2 milioni di euro, a cui si aggiungono circa 400mila euro di cofinanziamento regionale, è realizzato in collaborazione con gli enti locali e le associazioni del terzo settore.

Prevede interventi lungo il litorale costiero e nelle aree montane nella Provincia di Pesaro Urbino e di Macerata, un progetto pilota dedicato ai non udenti, che partirà nella sua sperimentazione nella Provincia di Fermo e "Percorsi di arte e spettacolo", abbinati alle Stagioni Liriche di Jesi, Macerata, Fermo, Ascoli Piceno e Fano, oltre alla possibilità per le persone con disabilità di avviare tirocini lavorativi nell'ambito dei servizi turistici".

Quattro le linee progettuali: la prima Linea progettuale prevede interventi lungo la litorale costiera. Partner il Comune di Pesaro, il Comune di Numana, il Comune di Civitanova Marche e Comete Impresa Sociale (Ascoli Piceno); la seconda prevede interventi sia nell'area montana della Provincia di Pesaro Urbino sia nel territorio regionale centro-meridionale. Partner la Cooperativa Sociale di Comunità "La Macina Terre Alte" (Pesaro Urbino) e il Comune di Macerata capofila dell'Ambito Territoriale Sociale n. 15.

La terza Linea Progettuale riguarda la realizzazione di un "progetto pilota" "Fermo Deaf Friendly City" dedicato ai non udenti: dalla spiaggia "deaf friendly" al punto informazioni turistiche aeroportuale in lingue dei segni, dalla video-guida turistica in lingue dei segni, applicazione gratuita per mobile device, al software gestionale per strutture ricettive che consentirà la comunicazione visuale con i turisti sordi.

Coinvolgerà anche gli operatori del settore e soprattutto i giovani sordi delle associazioni locali che verranno formati per diventare "Deaf Ambassador" delle attrazioni turistiche locali e godranno di borse di lavoro. La sperimentazione inizierà nella provincia di Fermo, con l'auspicio di poterla replicare su scala regionale; partner è l'Associazione Ossmed (Fermo).

La quarta si posiziona anch'essa trasversalmente al territorio marchigiano, rivolgendosi al turismo culturale attraverso "Percorsi di arte e spettacolo", abbinati alle Stagioni Liriche di Jesi, Macerata, Fermo, Ascoli Piceno e Fano, con lo scopo di arricchire l'esperienza turistica accessibile anche attraverso la fruizione di attività intellettuali, nell'ottica di offrire un prodotto complementare alle attività montane e balneari. Partner di questa azione è il Comune di Jesi. (ANSA).