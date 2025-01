Marche: Lupi (NM), 'nostro simbolo e lista per Acquaroli'

A nove mesi dalle elezioni regionali nelle Marche Maurizio Lupi, a capo di Noi Moderati, ad Ancona annuncia che il nuovo simbolo della sua formazione e la sua lista saranno in autunno al fianco dell'attuale governatore Francesco Acquaroli. "Noi Moderati sarà presente - ha detto Lupi - alle elezioni regionali che terranno in autunno a sostegno di Acquaroli e, come abbiamo fatto in Abruzzo, in Molise e in Sardegna riteniamo che la proposta di Noi Moderati - siamo la quarta forza politica del centrodestra - sarà determinante per la riconferna di Acquaroli".

Oggi da Ancona "parte il lavoro per i prossimi nove mesi - ha sottolineato - che rappresentano la conclusione di questo nostro nuovo inizio, il nuovo simbolo, l'entrata degli amici di Azione come Gelmini, Carfagna e giusy Versace - e una proposta politica, anche qui nelle Marche, che faccia tornare nel centrodestra i tanti amici moderati che avevano visto nel Terzo polo una proposta politica che poi è fallita". Oggi è stata annunciata anche la formazione del nuovo gruppo di NM all'interno del Consiglio regionale delle Marche con il consigliere Marco Mariangeli.

"La forza della proposta politica dei moderati e del centro-destra è il buon governo - ha spiegato Lupi -. I risultati che anche il presidente Aquaroli ha ottenuto dimostrano che l'unica nostra arma è sfidare tutti sul buon governo. Ci sono tante cose ancora da portare a termine, ma partendo da risultati ottimi". Lupi pensa al "rilancio della Regione Marche sul turismo, alla grande sfida vinta dell'area della logistica, dell'intermedialità, della portualità, penso al tema della sanità, ma anche il tema delle infrastrutture e dell'utilizzo dei fondi europei". Noi moderati "sarà con la sua lista, con i suoi uomini a fianco del Presidente Aquaroli nelle prossime elezioni regionali perché - ha sottolineato Lupi - abbiamo bisogno di altri cinque anni per portare a termine la nostra sfida di governo di una regione dove sono già cambiate molte cose, ma che devono continuare a cambiare e senza il contributo dei moderati nell'azione di governo si perde un pezzo importante".



