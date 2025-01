Marche: Acquaroli,'Lupi rafforza la coalizione del centrodestra'

Quella di Noi Moderati "è una presenza che a me fa piacere. L'onorevole Lupi era accanto a me anche cinque anni fa, quando iniziava la sfida delle regionali del 2020 - ha ricordato il presidente della regione Marche Francesco Acquaroli a margine dell'incontro con il capo di Noi Moderati ad Ancona che ha annunciato che Noi Moderati sarà presente alle elezioni regionali d'autunno a fianco del presidente in carica. "Mi fa piacere che questa volta sarà presente anche con una lista all'interno del centrodestra - ha sottolineato il governatore - per rafforzare questa coalizione e per anche spiegare bene ai marchigiani quello che è il lavoro svolto e la centralità che la nostra regione è riuscita ad avere, una regione che purtroppo in passato per troppi anni era stata ai margini delle dinamiche nazionali e internazionali".

Con oggi "si fa il punto sulle tante progettualità messe in campo, sugli obiettivi raggiunti e anche sulle strategie da mettere in campo nei prossimi mesi - ha detto Acquaroli rispondendo ai cronisti -. Noi vediamo una regione che è riuscita a dare delle risposte alle infrastrutture e a settori strategici come il turismo e l'agricoltura, ma aha anche saputo dare risposte con riforme importanti sul territorio e sulla sanità". Il presidente non nasconde che "viviamo un momento complesso a livello sanitario, tutto il sistema paese sta soffrendo delle programmazioni che purtroppo non sono state all'altezza, ma vogliamo guardare avanti, guardare anche gli indici di crescita e le eccellenze che continuiamo ad avere, consapevoli che la criticità che stiamo attraversando può avere una risposta di prospettiva ma deve avere anche delle risposte nell'immediato e per le risposte nell'immediato stiamo lavorando sugli ambulatori funzionali territoriali, sui punti salute, sulle strategie per l'abbattimento delle liste d'attesa e riportare la sanità ad essere protagonista cercando di appunto dare delle risposte che sono fondamentali per la qualità della vita dei nostri cittadini".



