Marche: Marinangeli, 'Costituito nuovo gruppo Noi Moderati'

"Ho trovato una nuova famiglia".

Così il consigliere regionale Marco Marinangeli, già della Lega oggi di Noi Moderati, insieme al capo del Partito, Maurizio Lupi ad Ancona, annuncia la costituzione del nuovo gruppo in Consiglio regionale di Noi Moderati. "La mia non è una scelta di opportunismo - ha spiegato a margine dell'incontro - ma una scelta motivata dalla adesione ad un progetto politico che passa attraverso la condivisione di alcuni principi che sono quelli di un partito europeista, liberale, che si ispira ai valori cristiani, ma anche e soprattutto alla condivisione di alcuni valori che questo partito rappresenta, legati alla famiglia, alla dignità del lavoro, e alla tutela dei più deboli".

Un impegno che sarà affrontato, ha spiegato Marinangeli - attraverso un atteggiamento diverso, nuovo, che orgogliosamente cerchiamo di portare avanti che è un atteggiamento propositivo, non di polemica, non di facili slogan, a cui purtroppo siamo stati abituati per troppo tempo, e attraverso un atteggiamento propositivo fatto di ascolto, di confronto, di dialogo".

L'obiettivo prioritari è quello di "riportare i cittadini ad avvicinarsi alla politica, alla cosa pubblica e lo dobbiamo fare attraverso questo atteggiamento di apertura, moderato nella forma, nello stile ma assolutamente determinati nella sostanza".

Insieme a Marinangeli all'incontro con Lupi per annunciare che la lista di Noi Moderati sarà al fianco di Francesco Acquaroli alle elezioni d'autunno, anche il coordinatore regionale del partito, Tablino Campanelli.



