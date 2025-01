Ultima discesa Befana di Urbania da 23 metri, 10mila visitatori

Oltre 10mila presenze, più di 100 camper che hanno soggiornato ad Urbania (Pesaro Urbino) in quattro giorni di festa e oltre mille tra crostoli e frittelle, merenda preferita della Befana preparati dallo stand della Pro Loco. Sono i numeri della festa della Befana di Urbania che ha registrato qualche migliaia di presenze e si è conclusa con l'ultima discesa della Befana dal campanile della torre civica del borgo metaurense. Pienone per tutti gli spettacolo in programma, lunghe code per visitare la Casa della Befana (3mila visitatori) e il suo Ufficio Postale. Boom d'ingressi anche per i Musei civici di Palazzo Ducale.

Tra i presenti, oggi, anche l'europarlamentare del territorio Matteo Ricci che ha sottolineato l'importanza di questi eventi per scoprire le Marche e le loro bellezze. In questi tre giorni i visitatori della Casa della Befana sono stati oltre 3mila, accolti dalla padrona di casa, accompagnati in un tour di una vera casa dove la vecchina ha il garage per le sue scope, il calderone dove prepara pozioni e unguenti e una statua a grandezza naturale in ceramica locale. Per soddisfare la fame di Befana è stata aggiunta anche una discesa extra della Befana dal campanile: tanti i curiosi con il naso all'insù che attendevano la calata dai 23 metri della torre civica così la Pro Loco, con l'aiuto del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico Marche che seguivano la parte tecnica della discesa, ha deciso di aggiungere un appuntamento in più per accontentare tutti.

Nel gran finale, dunque, la Befana ha volato un'ultima volta sopra corso Vittorio Emanuele e sopra migliaia di persone in festa, vuotando dal suo magico sacco le ultime caramelle da lanciare sulla folla, poi, con una sterzata decisa, è ripartita in volo dando a tutti appuntamento alla prossima edizione.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA