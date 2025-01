Pienone in piazza per la discesa della Befana dal municipio di Pesaro

Nel giorno dell'Epifania, la Piazza del Popolo a Pesaro si è riempita di gente per assistere alla discesa della Befana dei vigili del fuoco, all'interno del progetto "Pesaro, il cuore del Natale". Si è trattato di un volo di 22 metri di altezza e 65 di lunghezza, partito dal palazzo de municipio fino alla piazza e che ha segnato la fine dell'evento natalizio. Le luci e gli allestimenti rimarranno però fino al 12 gennaio, giornata conclusiva dell'anno di Pesaro capitale italiana della cultura 2024.

"Che spettacolo vedere un'altra volta piazza del Popolo gremita di pesaresi e turisti - ha detto il sindaco di Pesaro, Andrea Biancani -, questa presenza così importante è una bella risposta all'impegno che abbiamo messo, insieme a tante realtà, per gli eventi del Natale lasceremo le decorazioni fino al 12 gennaio perché pensiamo sia il modo migliore per accogliere i visitatori e gli ospiti che ci raggiungeranno per il passaggio di consegne con Agrigento e per continuare a fare festa insieme".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA