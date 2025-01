Migliaia di persone per la Befana in Piazza del Popolo ad Ascoli

Migliaia di persone hanno preso d'assalto oggi il centro storico di Ascoli Piceno per la giornata dedicata alla Befana. Dalle finestre di Palazzo dei Capitani in Piazza del Popolo diverse befane si sono calate attraverso corde ed hanno poi donato ai bambini presenti nell'affollatissimo salotto ascolano dolci per tutti. Grande successo anche per la pista di ghiaccio che rimarrà disponibile fino a domenica 12 gennaio insieme al Fly Explorers Ascoli, capsula che regala un viaggio aereo sulla citta delle cento torri.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA