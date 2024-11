StartAn: ad Ancona arriva la Fiera delle startup

StartAn è la fiera delle startup in programma ad Ancona da mercoledì 13 a venerdì 15 novembre. Si tratta di una tre giorni dedicata al mondo delle imprese, rivolta soprattutto al target under 35. La fiera si pone l'obiettivo di unire la creatività giovanile con l'esperienza del mondo del business. 'A distanza di neanche un anno dall'avvio del progetto Startan - ha spiegato l'assessore allo Sviluppo imprenditoriale e alle politiche giovanili, Marco Battino - celebriamo ad Ancona la tre giorni dedicata alla fiera delle startup, vero e proprio punto di riferimento, a livello nazionale, del mondo dell'imprenditoria giovanile". "Desideriamo fare della nostra città un terreno fertile dove le giovani aziende possano nascere, crescere e svilupparsi nel segno del 'fare rete', uno slogan che trova qui la sua piena concretezza - ha aggiunto l'assessore - Fondamentale, per riuscire in questo scopo, sarà anche fornire loro gli strumenti idonei per tutelarsi e formarsi, affermandosi su un territorio che ha tutte le carte in regola per consentire ai giovani imprenditori di mettersi in gioco'.

"Un'occasione unica - spiega il sindaco di Ancona, Daniele Silvetti - per mettere in rete gli imprenditori, ma anche gli investitori e i talenti che abbiamo sul territorio con l'obiettivo di raggiungere connessioni nuove, di innovare che si traduce nella scoperta di differenti tendenze, tecnologiche e non, che stanno rivoluzionando moltissimi settori". Il capoluogo delle Marche con StartAn apre le porte all'imprenditoria giovanile mettendosi a disposizione per "identificare le start up più promettenti e poter contribuire al sostentamento della loro crescita". L'auspicio del primo cittadino è che "questa Fiera sia un inizio per molti, un trampolino di lancio per altri, che da qui nascano stimoli e opportunità".

Il progetto è organizzato da Anci, Comune di Ancona, Comune di Sassoferrato, Comune di Maiolati Spontini e Camera di Commercio delle Marche, con il patrocinio del ministero delle Imprese e del Made in Italy e della Regione Marche. I partner progettuali sono Coldiretti Ancona, AC75 Startup Accelerator, The Hive, Jepa, Confartigianato imprese di Ancona e Pesaro Urbino, Confindustria Ancona, Cna Ancona, Confapi industria Ancona, Confcommercio Marche centrali. Media partner dell'evento sarà il Gruppo 24 Ore. Molti gli ospiti che saranno presenti alla fiera, tra cui Carolina Sansoni di Talking Pills, Virginia Tosti di Start2Impact, l'atleta della Nazionale italiana di ginnastica artistica Tommaso De Vecchis, Michele Molteni imprenditore e content creator, il fondatore di Italian artisan David Clementoni, Andrea Carpineti di Design italian Shoes, Andrea Pizzarulli CEO di Civitanavi Systems, Francesco Magro fondatore di Winelivery e Normo.ai, Ava Ghasemi per 'Erasmus generation meeting' di cui è capo organizzatore del comitato, il ginnasta olimpionico Igor Cassina, il giornalista Massimo Taddei, Noa Zac e Benedetta de Luca, Alberto Mazzoni di Food Brand Marche, la cofondatrice di 'Eureka! Venture' Anna Amati, il consulente strategico e mental coach Andrea Cannavacciuolo e Andrea Pizzarulli Ceo di Civitanavi Systems. La Loggia dei Mercanti, Palazzo degli Anziani ed il Teatro Le Muse saranno le location che ospiteranno la tre giorni della kermesse. Si arriva all'appuntamento dopo che l'assessorato allo Sviluppo imprenditoriale ha organizzato, nel corso dei mesi, una serie di tappe di avvicinamento alla fiera che si sono succedute da maggio ad ottobre.

Stefania Signorini del Consiglio Direttivo di Anci Marche

Anci si è molto spesa per promuovere il tema di coniugare giovani e imprenditoria che non deve essere un ossimoro, ma anzi vanno fatti incontrare. Questo progetto nasce dalla volontà del Dipartimento Politiche Giovanili della Presidenza del Consiglio che ha previsto un finanziamento di 5,5 milioni di euro nell'ottica di incentivare i comuni per realizzare attività e progetti che promuovano l'imprenditoria giovanile. Startan nasce per andare incontro a questa visione facendo convergere l'inventiva e la creatività dei giovani con il tessuto imprenditoriale locale facendo crescere i ragazzi nell'ambito delle loro competenze grazie al contributo degli imprenditori più esperti.

È un'interlocuzione molto interessante, e lo dico anche come Dirigente Scolastica dell'Istituto Cambi Serrani di Falconara, perché consente ai ragazzi di dare corpo alle loro idee ma nel contempo, per la realtà economica locale, può rappresentare uno scambio significativo e un modello che è da considerarsi una buona pratica e quindi l'avvio di un percorso. Ai giovani dico di cogliere questa opportunità e da parte di Anci Marche c'è la convinzione che progetti come questi contribuiscano a far crescere tutta la comunità.

Vicesindaco del Comune di Maiolati Spontini, Sebastiano Mazzarini

Ringrazio nuovamente il Comune di Ancona per averci dato l’opportunità di essere coinvolti in un progetto come StartAn perché, per il nostro comune, inserirsi in questo circuito che dal mare attraversa la campagna e arriva fino alla montagna, è molto importante e di gran valore. Iniziative come StartAn operano anche nell’ottica di andare contro il fenomeno dello spopolamento dell’introterra, per questo, anche a nome del sindaco Tiziano Consoli, ringrazio il comune capoluogo di regione per averci coinvolto in questo progetto che, grazie al Comune di Sassoferrato, ci consente di interfacciarci anche con l’economia montana.

Sindaco del Comune di Sassoferrato, Maurizio Grec

L'evento presentato oggi, atto conclusivo di un progetto che ci ha visti coinvolti in questi ultimi mesi, rappresenta un'ulteriore passo verso il raggiungimento di obiettivi importanti per stimolare la crescita economica. Uno di questi obiettivi è fornire ai giovani informazioni, strumenti, e stimoli per l'avvio di nuove imprese. Come amministrazione non potevamo non accogliere con entusiasmo la possibilità di essere parte di tutto questo, come piccola realtà delle aree interne relazionarci con il capoluogo e fare rete con altri comuni è opportunità di confronto e crescita. Auspico che questa iniziativa possa aprire la strada ad una duratura programmazione di attività che aiutino i nostri giovani a conoscere e sviluppare al meglio le loro capacità e le potenzialità del territorio.

