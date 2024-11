StartAn ad Ancona, il programma della tre giorni

Sarà inaugurata mercoledì 13 novembre - ore 15, presso la Loggia dei Mercanti - StartAn, la fiera delle startup che per tre giorni farà di Ancona la capitale dell'innovazione e delle imprese giovanili. Dopo l'apertura dei lavori verrà lanciato il tema del contest in collaborazione con Lions Club e Scuola Panti: in palio due borse di studio per corsi di formazione imprenditoriale. A seguire verrà quindi presentato il progetto 'Start me up' del Rotary 25-35 su business model, business plan grazie al supporto di numerosi docenti dell'Università Politecnica delle Marche. La giornata proseguirà a Palazzo degli Anziani con il convegno 'Le startup dell'economia: i segni distintivi dell'impresa', organizzato in collaborazione con l'Ordine degli avvocati di Ancona e l'Ordine dei giornalisti delle Marche, permetterà di confrontarsi su opportunità, tutela e deontologia dell'innovazione e dell'immagine.

La giornata clou di StartAn sarà giovedì 14 novembre, in cui è previsto un doppio appuntamento: la mattina, al Teatro delle Muse, l'incontro sarà dedicato agli studenti del quarto e del quinto anno delle scuole superiori: è a loro, infatti, che si rivolge l'incontro con il panel di ospiti dal calibro di Carolina Sansoni di Talkin Pills, Virginia Tosti di Start2Impact, Tommaso De Vecchis, Michele Molteni e David Clementoni che, con il suo intervento dal titolo 'L'impresa di essere imprenditori', concluderà il meeting.

Nell'area expo, allestita al Salone delle Feste del Teatro delle Muse, è prevista l'apertura dell'area espositiva alle ore 13, mentre dalle ore 14,30 alle 19 si terranno gli incontri B2B, proprio per dare subito una risposta concreta e dinamica alle attività che verranno presentate all'interno di StartAn, favorendo l'incontro fra domanda e offerta.

Sempre giovedì 14, nel pomeriggio, al Ridotto delle Muse dalle ore 15,20 alle 18,20 si susseguiranno una serie di interventi rivolti ai giovani imprenditori su 'Innovazione nel settore agrifood' a cura di Luca Ciacci e 'Impatto sociale e sostenibilità', su cui relazionerà Francesco Broccolo.

Sul tema del Made in Italy interverrà Andrea Carpineti di Design italian shoes; gli interventi rivolti agli imprenditori del domani si concluderanno con la tavola rotonda 'Le aziende del territorio e il dialogo con l'Università e i nuovi professionisti', in collaborazione con l'Università Politecnica delle Marche, per condividere le esperienze di aziende del territorio dal calibro di Coltorti, Morandi Group, Loccioni, Dami, Santoni, Native To Wear e Velenosi, che si alterneranno fra giovedì 14 e venerdì 15, per i quali interverranno Ceo, direttori generali o fondatori.

L'ultima giornata di StartAn, venerdì 15 novembre, si svolgerà al Teatro delle Muse: nella mattinata si susseguiranno gli speech di Francesco Magro su 'Fare startup in Italia: si può?', Ava Ghasemi su Erasmus generation metting, in arrivo ad Ancona nel 2025. Special guest della giornata sarà il pluripremiato campione olimpico Igor Cassina che porterà la sua testimonianza, da ex atleta oggi allenatore, dal titolo 'Dall'oro olimpico a coach del benessere'. Anche per questa giornata è prevista l'area espositiva per il B2B dalle ore 13 alle 19. Le sessioni mattutine di StartAn, nei giorni 14 e 15 novembre, saranno presentati da Lucrezia Van Stegeren, co-fondatrice di Cryptoland Media, cui si affiancherà il giornalista Massimo Taddei per la co-conduzione di venerdì 15 novembre.

Al Ridotto delle Muse, dalle ore 15,30, il giornalista Andrea Alfieri modererà il momento più atteso di StartAn, il contest Start-An Idea; seguiranno gli interventi di Rocco Antonio Candido, funzionario del settore Settore fiscalità e compliance dell'Agenzia delle entrate regionale delle Marche, di Andrea Cannavacciuolo su 'Mantenere la performance e raggiungere l'obiettivo' e di Andrea Pizzarulli di Civitanavi su 'Dal garage ad un'impresa'. Sarà quindi la volta delle premiazioni del contest.



