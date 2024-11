StartAn, Battino: 'Ancona capitale dell'innovazione'

"La città di Ancona vuole diventare la capitale del centro Italia per il mondo delle startup innovative e dell'imprenditoria giovanile": così, all'ANSA, l'assessore allo sviluppo imprenditoriale e alle politiche giovanili del comune dorico, Marco Battino, nel presentare StartAn. "È la prima fiera delle startup e dell'imprenditoria giovanile del nostro territorio, un evento nazionale che si terrà nel centro storico di Ancona, porta ad oriente del nostro Paese e del nostro continente che si terrà dal 13 al 15 novembre. Si parlerà di commercio, di impresa e di innovazione, in questo caso con le giovani generazione, Ancona - ha ricordato Battino - è una città universitaria con 17 mila studenti quindi un laboratorio di idee davvero interessante". Concetto ripreso dal sindaco del capoluogo marchigiano, Daniele Silvetti: "Ancona - ha detto - si offre soprattutto per essere città universitaria, ma anche grande opportunità per le giovanissime imprese e per i giovani che vogliono contaminare con le proprie intuizioni quello che è il mercato del futuro". "Ancona - ha aggiunto - si presta in questo senso come città di mare, del commercio e della libera impresa, rivolta al futuro". Stando agli ultimi report "saranno una quarantina le imprese che parteciperanno a StartAn", ha anticipato il sindaco, ricordando che l'evento ha anche il patrocinio del ministero delle Imprese e Made in Italy. Guardando al futuro imprenditoriale della città, Silvetti lo vede rivolto verso il turismo che "è la nuova sfida che questa città deve vincere grazie al grande patrimonio culturale. D questo punto di vista c'è una prateria dove i giovani si possono confrontare perché qui abbiamo la capacità, il patrimonio e tanta storia da raccontare ma anche attività imprenditoriali di eccellenza legate al mare", ha aggiunto il sindaco auspicando "una rivoluzione culturale che coinvolga i cittadini e gli imprenditori della città". Il progetto StartAn è organizzato da Anci, Comune di Ancona, Comune di Sassoferrato, Comune di Maiolati Spontini e Camera di Commercio delle Marche, con il patrocinio del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e della Regione Marche; i partner progettuali sono: Coldiretti Ancona, AC75 Startup Accelerator, The Hive, Jepa, Confartigianato Imprese (Ancona e Pesaro Urbino), Confindustria Ancona, CNA Ancona, Confapi Industria Ancona, Confcommercio Marche Centrali. Media partner dell'evento sarà il Gruppo 24 Ore. La fiera di StartAn è organizzata in collaborazione con Gruppo 24 Ore, Edison Next, Fiorini, BCC - Banca di Credito Cooperativo di Ancona e Falconara Marittima, Food Brand Marche, The Coffee Way.



