Marche, giovani imprenditori pronti a "riprendersi il futuro"

Il valore della famiglia, il coraggio di investire, l'intraprendenza ma, soprattutto, l'attenzione al capitale umano e alla sostenibilità delle azioni, il tutto mantenendo radici e forte integrazione nel territorio dove fanno impresa. Sono alcuni dei valori che muovono i giovani imprenditori marchigiani impegnati a fare impresa in un territorio, quello delle Marche, che vive una transizione faticosa dal punto di vista economico.

E più che "Riscrivere il futuro", titolo dell'iniziativa, i giovani imprenditori puntano a riprendersi il futuro. Lo hanno detto con chiarezza nel corso dell'affollatissimo incontro ieri, al teatro delle Muse ad Ancona, promosso da Banca Mediolanum Private Bancking e l'associazione 'Paesaggio dell'Eccellenza' gli under 30 dell'economima marchigiana.

Ad ascoltare le loro esperienze e le loro visioni, e dare stimoli di riflessione, nel corso della serata, coordinata con maestria dal direttore Wall Street Italia, Leopoldo Gasbarro, c'erano tra gli altri guru dell'economia come Enrico Giovanni, economista (ex ministro Infrastrutture e trasporti) e Mario Baldassarri, presidente ISTAO (ex vice ministro economie e Finanze) e Alberto Martini, direttore Wealth Management Banca Mediolanum. E proprio Martini ha dato un messaggio importante sottolineando la necessità di un passaggio "da imprenditori a investitori" per cogliere tutte le opportunità del progresso per esempio "puntando ad un risparmio che protegga e quindi sia pensato a lungo termine". Perchè ha dteto "il risparmio ci deve proteggere". Certo le difficoltà non mancano. Tra queste, ha detto Alessandra Baronciani, imprenditrice e della Camera di Commercio Marche, "una parte della burocrazia che frena e va smnellita perchè impedisce a chi vuole investire nelle Marche di farlo". A lei ha fatto eco Massimiliano Bechetti, presidente di Confindustria Marche Giovani secondo il quale "non basta l'ottimismo, va rivisto il green deal che sta distruggendo intere filiere; va ripensato il nucleare per abbattere il costo dell'energia e non ci si deve limitare a Ia e nuove tecnologie, che servono ma la priorità sono "la nostra vita e i nostri prodotti".

Dei prodotti ha parlato Diego Mingarelli, presidente e CEO di Diasen Srl, secondo il quale per la sua impresa vincente è stata la scelta "di percorrere strade nuove ma partendo dai materiali", il sughero, materiale con una forte identità territoriale usato e trasformato per diventare un prodotto che rende il loro prodotto "unico al mondo". e che ha trasformato l'azienda di famiglia in un esempio di riconversione green.

Prodotto e qualità

E' la strada percorsa da Federico Maccari, CEO di Entroterra Spa, che ha portato "Pasta di Camerino" da un fatturato di 6 milioni a 30 milioni di euro in dieci anni. "Dieci anni fa la mia era una micro impresa - ha spiegato - adesso siamo leader anche in altri 40 Paesi nel mondo con la nostra attività artigianale con 90 dipendenti e che non ha mai perso di vista l'innovazione, a partire dalle sue confezioni. Un esempio di capacità di fare impresa e diventare leader dal nulla è quella della Indemac, di Emanuele Palmarini, che con il frattello Cesare, da ex dipendenti di un'azienda multinazionale che aveva dismesso lo stabilimento italiano, da un fatturato iniziale di 50mila euro, l'azienda ha raggiunto una distribuzione globale dei suoi prodotti (macchinari per il lavaggio e la stiratura destinati alle lavanderie). Grazie "ai sogni e alle emozioni, la valorizzazione del capitale umano e la consapevolezza che tutto si può fare".

Ma c'è anche l'esperienza di chi ha fatto della capacità di cambiare un'eccellenza made in italy come Scavolini, che certo non ha bisogno di presentazioni, e che Fabiana Scavolini, seconda generazione della famiglia, spiega così: mio padre e mio zio ci hanno insegnato l'amore e la passione per il lavoro e la capacità di osare" Scavolini tra i primi in Italia a investire su pubblicità e comunicazione attrverso l'immagine di personaggi come la Raffaella Carrà e Lorella Cuccarini. Non marchigiano, ma esempio di quello che si può fare alle Muse sul palco è salito Alessandro Fanny, fondatore e CEO Cshark srl, tra i 100 innovatori under 30 secondo Forbes Italia. Con un oggetto il satellite più piccolo al mondo tutto italiano. "La tecnologia - ha spiegato - va impiegata al servizio dell'uomo per aiutare il mondo". Insomma visioni che prendono forma. Per Domenico Guzzini, protagonista e grande sostenitore con l'associazione 'Paesaggio dell'Eccellenza' che presiede della necessità di fare rete, la partecipazione di 900 persone alle Muse "testimonia quanto sia necessario fare squadra e un valido modo di promuovere la cultura d'impresa favorendo momenti di riflessione sui macrotemi e dando voce ai giovani imprenditori con storie positive".

