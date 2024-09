Acquaroli, crescita e sviluppo turistico sono opportunità

"La crescita del nostro territorio e lo sviluppo turistico rappresentano un'opportunità che non solo producono benefici per l'occupazione, per l'economia, per il prodotto interno loro ma, soprattutto, può fare da traino al brand Marche, alla capacità di associare la bellezza, la forza, la straordinaria capacità produttiva della nostra manufattura, della nostra industria, del nostro sistema produttivo". E' il messaggioo del presidente della Regione, Francesco Acquaroli, alle centinaia di imprenditori riuniti ieri sera al Teatro delle Muse di Ancona per 'Riscrivere il futuro'. La kermesse promossa da Banca Mediolanum Private Bancking e l'associazione 'Paesaggio dell'Eccellenza'.

"Le Marche hanno voglia di crescere - ha sottolineato Acquaroli - e lo possono fare grazie alla forza che esprime il nostro territorio, la bellezza, la natura, il paesaggio, l'arte, la storia di cui è ricco". L'obiettivo è "grazie alle tante opportunità quella di tenere qua i giovani, richiamare investimenti e, soprattutto, rilanciare la nostra immagine, la nostra economia e con la possibilità di essere più competitivi".





