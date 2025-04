Centrodestra Pesaro, per Anac vicesindaco incompatibile con Fondazione

"Gli incarichi del vicesindaco di Pesaro, Daniele Vimini, con quello di presidente della fondazione Pescheria erano incompatibili. Lo ha dichiarato l'autorità nazionale anticorruzione (Anac) questa mattina". Così il centrodestra pesarese a proposito di quanto riscontrato da Anac dopo la segnalazione avanzata dall'opposizione il 3 ottobre 2024 in "relazione ai due incarichi ricoperti da Vimini" evidenziando "l'impossibilità per chi ha rivestito cariche in giunta di assumere altre cariche in un ente privato a controllo pubblico".

"Questa mattina è stata dichiarata l'inconciliabilità che comporterà importanti conseguenze - dichiara il centrodestra -: si prospetta la nullità di tutti gli atti adottati dall'allora presidente della fondazione Vimini e di quelli del cda e si prevedono anche sanzioni a carico dell'organo che ha incaricato Vimini. Stiamo valutando anche un danno erariale per questa importante violazione".

"Anac - prosegue il centrodestra - ha intanto chiesto l'adozione provvedimenti al responsabile anticorruzione comunale chiedendo di comunicare quanto emerso e la nullità dell'incarico e dell'atto. Inoltre il responsabile avrà il compito di avviare procedimento verso tutti i componenti dell'organo e, questi ultimi, non potranno conferire incarichi per i prossimi tre mesi".

"A leggere la delibera si evince un periodo di stallo dunque per alcuni procedimenti - affermano i consiglieri di opposizione - soprattutto per il fatto che il rinnovo recente della carica di Vimini è stato firmato dall'attuale sindaco di Pesaro, Andrea Biancani. Questa delibera - concludono - poi si ripercuoterà anche su altre realtà cittadine dove il vicesindaco ricopre (o ha ricoperto ruoli), come nel caso del Rossini Opera Festival"



