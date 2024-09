Eliantonio: "Ancona opportunità per costruire insieme il futuro'

"Abbiamo ereditato criticità infrastrutturali" ma "Ancona, città capoluogo di regione, vuole rappresentare per gli imprenditori un'opportunità per costruire insieme le traiettorie del futuro" e per questo "serve il contributo delle imprese e del credito". Così l'assessore alle Attività economiche e mercati, Urbanistica, Patrimonio, Grandi eventi del comune, Angelo Eliantonio nel suo saluto agli imprenditori riuniti al Teatro delle Muse per "Riscrivere il futuro", l'incontro promosso da Banca Mediolanum Private Bancking e l'associazione 'Paesaggio dell'Eccellenza'. L'obiettivo dell'amministrazione "è riportare Ancona al suo ruolo primario di capoluogo di Regione, capoluogo che a differenza del passato sia il traino per tutta la regione, e questa iniziativa non poteva che tenersi qui" ha tenuto a sottolineare Eliantonio riferendosi allo sbilanciamento del passato dove altri territorio hanno assunto un ruolo che non gli spettava.

"Stiamo lavorando perchè Ancona sia in grado di attrarre, in grado di favorire gli investimenti, accogliendo e accompagnando le imprese nel loro percorso di crescita" ha detto l'assessore che non nasconde le difficoltà. "Il nostro è un piano regolatore costruito per impedire di fare impresa - ha detto - Noi stiamo lavorando per rendere Ancona più attrattiva anche per le imprese e gli investimenti".



