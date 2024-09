Alberi caduti nel Fermano, centrate due auto

Nottata di lavoro, senza soluzione di continuità per i vigili del fuoco, quella appena trascorsa nel Fermano. Il personale del 115 è stato chiamato a intervenire per diversi alberi caduti e abbattutisi sulle strade del Fermano: centrate anche due auto di cui una in movimento ma, fortunatamente, il conducente non ha riportato gravi conseguenze.

Piante cadute a Fermo, in viale Ciccolungo, dove è stata danneggiata un'auto in sosta, e a Ortezzano, lungo la sp 56, dove un albero cadendo ha centrato una vettura in transito.

Illeso l'automobilista. Alberi crollati anche a Pedaso e, questa mattina, a Capodarco di Fermo.

Numerose le chiamate al 115 anche per allagamenti, soprattutto sulla costa fermana, e per smottamenti, ma anche per una fuga di gas a Fermo, in via Egidi. Da ieri sera, dopo il summit in prefettura, è attivo il centro operativo in Provincia, da dove le istituzioni monitorano costantemente l'evolversi delle condizioni meteo e gli eventuali interventi. Sorvegliati speciali anche i corsi d'acqua.



