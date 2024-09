San Benedetto, allerta per tutto il giorno, 'evitare scantinati'

"Evitare assolutamente di scendere in scantinati, garage e altri spazi chiusi posti a livello sotto il piano stradale, anche soltanto per verificare eventuali danni". Lo ribadisce il Comune di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) in relazione all'ondata di maltempo che sta colpendo anche le Marche. La Protezione Civile ricorda che l'allerta arancione è valida per tutta la giornata di oggi, giovedì 19 settembre per cui, sottolinea il Comune, "si raccomanda di continuare ad osservare le fondamentali regole a tutela dell'incolumità".

"In particolare, dopo le piogge intense di ieri sera, è da evitare assolutamente di scendere in scantinati, garage e altri spazi chiusi posti a livello sotto il piano stradale, anche soltanto per verificare eventuali danni". In queste ore personale di Polizia Locale, Picenambiente, Volontari di Protezione civile "sono all'opera per la rimozione del fango e l'assistenza ai cittadini in difficoltà, principalmente nella zona di via Montagna dei Fiori".



