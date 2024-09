Maltempo: Jesi, mattoni cadono da campanile, nessun ferito

Il campanile della Chiesa di Santa Lucia Vergine e Martire a Jesi, una piccola chiesa di campagna vicino al cimitero cittadino, ha subito danni, la notte scorsa, a causa del maltempo. Alcuni mattoni sono caduti dalla sommità, danneggiando due vetture parcheggiate nel piazzale.

La struttura - gestita dalla parrocchia di San Giuseppe in un quartiere più a valle - non è abitata e non si segnalano feriti.

A Jesi, dove le scuole sono rimaste chiuse a titolo precauzionale, i danni del maltempo restano comunque contenuti; le squadre dei vigili del fuoco sono in larga parte impegnate nelle zone dell'anconetano più colpite dall'emergenza.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA