Schlein,'basiti per rifiuto a festa dell'Unità a Senigallia'

"Siamo rimasti basiti dalla scelta incomprensibile del sindaco di Senigallia di rifiutare al Pd il suolo per poter organizzare la nostra festa dell'Unità e anche una manifestazione sui temi importanti della prevenzione sui rischi idrogeologici": a denunciarlo è stata la segreteria del Partito democratico, Elly Schlein, arrivando a Recanati, in provincia di Macerata.

"Voglio dare la piena solidarietà al Pd della regione Marche e al Pd di Senigallia, perché davvero questo è una incomprensibile censura in un momento in cui i cittadini hanno tutto il diritto, in una campagna elettorale, di ascoltare le idee delle forze politiche in campo", ha aggiunto Schlein.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA